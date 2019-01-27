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Карпати підпишуть захисника Гранади Хонглу

12:38 697 Читать на русском
Карпати підпишуть захисника Гранади Хонглу
Мартін Хонгла / Фото ФК Гранада

Захисник іспанської Гранади Мартін Хонгла близький до продовження кар'єри в чемпіонаті України.

Керівництво Карпат має намір підсилитись камерунським захисником Мартіном Хонглою, повідомляє granadacf.

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За інформацією джерела, сторони вже домовились про оренду 20-річного гравця до кінця сезону без опції подальшого викупу. Найближчим часом Мартін повинен прибути в табір Карпат.

У поточному сезоні Хонгла виступає у складі Гранади Б в третьому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії, де на його рахунку 12 матчів і 1 гол.

Нагадаємо, перша команда Гранади є лідером Сегунди, випереджаючи Малагу Євгена Селезньова лише за додатковими показниками.

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Теги
Трансфери Карпати Карпати Трансфери чемпіонату України Гранада Гранада Мартін Хонгла Мартін Хонгла Трансфери Чемпіонату Іспанії
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