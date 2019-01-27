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Карпаты подпишут защитника Гранады Хонглу

27 января 12:43 247 Читати українською
Карпаты подпишут защитника Гранады Хонглу
Мартин Хонглей / Фото ФК Гранада

Защитник испанской Гранады Мартин Хонгла близок к продлению карьеры в чемпионате Украины.

Руководство Карпат намерено усилиться камерунским защитником Мартином Хонглой, сообщает granadacf.

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По информации источника, стороны уже договорились об аренде 20-летнего игрока до конца сезона без опции последующего выкупа. В ближайшее время Мартин должен прибыть в лагерь Карпат.

В текущем сезоне Хонгла выступает в составе Гранады Б в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании, где на его счету 12 матчей и 1 гол.

Напомним, первая команда Гранады является лидером Сегунды, опережая Малагу Евгения Селезнева лишь по дополнительным показателям.

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