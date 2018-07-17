Карпати підписали контракт з Marathonbet

Титульним спонсором Карпат у сезоні 2018/19 буде букмекерська компанія Marathonbet.

Напередодні старту нового футбольного сезону ФК Карпати та міжнародна компанія Marathonbet уклали договір про співпрацю. Відповідно до угоди, компанія Marathonbet стала титульним спонсором львівського клубу. Логотип Marathonbet з'явиться на ігровій формі футболістів "зелено-білих", повідомляє прес-служба Карпат.

Домашні матчі Карпат транслюватиме телеканал ZIK

"Для нашого клубу велика честь працювати разом iз брендом Marathonbet – одним з лідерів на світовому ринку. Без сумнiвiв, наша дружба принесе користь обом сторонам. Гравці команди Карпати із гордістю одягатимуть футболки з логотипом нового титульного спонсора – Marathonbet", – заявив генеральний директор Карпат Юрiй Коротиш.

Варто зазначити, що Marathonbet також співпрацює з Манчестер Сіті, Жироною та Хiберніаном.