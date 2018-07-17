Карпаты подписали контракт с Marathonbet

Титульным спонсором Карпат в сезоне 2018/19 будет букмекерская компания Marathonbet.

Накануне старта нового футбольного сезона ФК Карпаты и международная компания Marathonbet заключили договор о сотрудничестве. В соответствии с соглашением, компания Marathonbet стала титульным спонсором львовского клуба. Логотип Marathonbet появится на игровой форме футболистов "зелено-белых", сообщает пресс-служба Карпат.

Домашние матчи Карпат будет транслировать телеканал ZIK

"Для нашего клуба большая честь работать вместе с брендом Marathonbet – одним из лидеров на мировом рынке. Без сомнений, наша дружба принесет пользу обеим сторонам. Игроки команды Карпаты с гордостью будут одевать футболки с логотипом нового титульного спонсора – Marathonbet", – заявил генеральный директор Карпат Юрий Коротыш.

Стоит отметить, что Marathonbet также сотрудничает с Манчестер Сити, Жироной и Хiбернианом.