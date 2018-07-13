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Домашні матчі Карпат транслюватиме телеканал ZIK

17:44 403 Читать на русском
Домашні матчі Карпат транслюватиме телеканал ZIK
ФК Карпати

Карпати змінять транслятора домашніх матчів в сезоні 2018/19.

Телеканал ZIK та Карпати уклали угоду про співпрацю в новому сезоні 2018/2019. Всі домашні матчі команди в рамках української Прем'єр-ліги транслюватимуться на цьому каналі, повідомляє офіційний сайт львівського клубу. Попереднім транслятором матчів Карпат були телеканали 2+2 і УНІАН, які входять в один медіа-холдинг 1+1 Медіа.

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"Ми маємо намір здивувати глядача і показати йому не лише саму гру, але й те, що її оточує. Сучасні технології дозволяють розширювати горизонти трансляції і впустити уболівальника за лаштунки футбольного поля. Трансляція матчів на ZIK – це можливість обрати оптимальний час для команд на полі, уболівальників на трибунах та глядачів перед телеекранами" – зазначив керівник інформаційного центру ФК Карпати Ростислав Ящишин.

Теги
Карпати Карпати УПЛ телебачення
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