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Карпаты объявили о переходе воспитанника Динамо

17:05 175 Читати українською
Карпаты объявили о переходе воспитанника Динамо
Артем Козак / фото: Арсенал-Киев

Полузащитник Артем Козак продолжит карьеру в Карпатах.

Львовяне заключили контракт с 21-летним футболистом на 2 сезона, сообщает пресс-служба "львов". За Карпаты Козак, который является воспитанником киевского Динамо, будет выступать под 14-м номером на футболке.

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К слову, в 2016-м году Артем подписал контракт с греческим ПАОКом. Однако выступал за молодежную команду греков, с которой играл в Юношеской Лиге УЕФА.

В начале 2019-го года перебрался в Арсенал-Киев, в футболке которого дебютировал в украинской Премьер-лиге.

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