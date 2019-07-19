УПЛ затвердила дати і час початку матчів 1-го та 2-го турів

Стали відомі дати та час проведення матчів 1-го і 2-го турів УПЛ.
Керівництво української Прем'єр-ліги презентувало список поєдинків на перший тур сезону 2019/20, передає офіційний сайт УПЛ.
Президент Десни заявив, що 4-5 клубів можуть припинити участь в УПЛ – існує загроза виникнення двох чемпіонатів
1-й тур:
28 липня (неділя)
Ворскла – Зоря – 14:00
30 липня (середа)
Десна – Львів – 19:00
Колос – Маріуполь – 19:00
31 липня (середа)
Олександрія – Шахтар – 19:00
СК Дніпро-1 – Олімпік – 19:00
Карпати – Динамо – 19:30
"Клуби не підтримали розширення УПЛ до 14 команд, зате ухвалили 16 учасників у сезоні 2021/22", – Бурбас
2-й тур
3 серпня (субота)
Маріуполь – Олександрія – 17:00
Львів – Динамо – 19:30
Десна – Ворскла – 19:30
4 серпня (неділя)
Олімпік – Колос – 17:00
Зоря – СК Дніпро-1 – 19:30
Шахтар – Карпати – 19:30
Вони йдуть на прорив: 9 українських талантів, які можуть стати відкриттям нового сезону