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УПЛ затвердила дати і час початку матчів 1-го та 2-го турів

16:59 1573 Читать на русском
УПЛ затвердила дати і час початку матчів 1-го та 2-го турів
Динамо – Шахтар / фото: ФК Шахтар

Стали відомі дати та час проведення матчів 1-го і 2-го турів УПЛ.

Керівництво української Прем'єр-ліги презентувало список поєдинків на перший тур сезону 2019/20, передає офіційний сайт УПЛ.

Президент Десни заявив, що 4-5 клубів можуть припинити участь в УПЛ – існує загроза виникнення двох чемпіонатів

1-й тур:

28 липня (неділя)

Ворскла – Зоря – 14:00

30 липня (середа)

Десна – Львів – 19:00

Колос – Маріуполь – 19:00

31 липня (середа)

Олександрія – Шахтар – 19:00

СК Дніпро-1 – Олімпік – 19:00

Карпати – Динамо – 19:30

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2-й тур

3 серпня (субота)

Маріуполь – Олександрія – 17:00

Львів – Динамо – 19:30

Десна – Ворскла – 19:30

4 серпня (неділя)

Олімпік – Колос – 17:00

Зоря – СК Дніпро-1 – 19:30

Шахтар – Карпати – 19:30

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