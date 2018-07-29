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Карпати – Чорноморець: арбітр скасував "чистий" гол господарів через вигаданий офсайд? Опитування

19:48 329 Читать на русском
Карпати – Чорноморець: арбітр скасував "чистий" гол господарів через вигаданий офсайд? Опитування
Карпати – Чорноморець / ФК Карпати

У матчі 2 туру української Прем'єр-ліги між Карпатами і Чорноморцем не обійшлося без суперечливого рішення арбітра.

На 13 хвилині матчу Карпати – Чорноморець за рахунку 0:0 трапився неоднозначний епізод. Львів'яни зусиллями Шведа і Мякушка організували гостру контратаку та завершили її голом, однак арбітр зустрічі Денис Шурман скасував взяття воріт – лайнсмен зафіксував офсайд.

Після перегляду повтору виникає відчуття, що Мякушко в момент пасу Шведа перебуває на одній лінії з останнім захисником "моряків". Відповідно, рішення суддівської бригади виглядає помилковим. А ви як вважаєте?

Щоправда, ця ситуація не завадила Карпатам обіграти Чорноморець – через 3 хвилини Мар'ян Швед забив єдиний і вирішальний гол у поєдинку. "Леви" здобули першу перемогу в сезоні.

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Україна2 тур

Карпати - Чорноморець: Неділя 29 липня 2018

Карпати
Матч завершено
1 : 0
Чорноморець
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