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Карпаты – Черноморец: арбитр отменил "чистый" гол хозяев из-за выдуманного офсайда? Опрос

19:53 98 Читати українською
Карпаты – Черноморец: арбитр отменил "чистый" гол хозяев из-за выдуманного офсайда? Опрос
Карпаты – Черноморец / ФК Карпаты

В матче 2 тура украинской Премьер-лиги между Карпатами и Черноморцем не обошлось без противоречивого решения арбитра.

На 13 минуте матча Карпаты – Черноморец при счете 0:0 случился неоднозначный эпизод. Львовяне усилиями Шведа и Мякушко организовали острую контратаку и завершили ее голом, однако арбитр встречи Денис Шурман отменил взятие ворот – лайнсмен зафиксировал офсайд.

После просмотра повтора возникает ощущение, что Мякушко в момент паса Шведа находится на одной линии с последним защитником "моряков". Соответственно, решение судейской бригады выглядит ошибочным. А вы как считаете?

Правда, эта ситуация не помешала Карпатам обыграть Черноморец – через 3 минуты Марьян Швед забил единственный и решающий гол в поединке. "Львы" одержали первую победу в сезоне.

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Украина2 тур

Карпаты - Черноморец: Воскресенье 29 июля 2018

Карпаты
Матч окончен
1 : 0
Черноморец
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