Карпати вдома переграли Чорноморець

Карпати у матчі 2-го туру за рідних трибун здобули першу перемогу в сезоні, здолавши опір Чорноморця.

Карпати домінували на полі протягом першого тайму, хоча перший момент створили саме одесити: Татарков змістився з флангу та був збитий недалеко від воріт, заробивши штрафний – втім, прямий удар з нього пройшов повз ворота. Після цього Чорноморець забув про гостроту біля чужих воріт на цілих 30 хвилин, поки Мірошниченко не обрізався в центрі поля й не призвів до випаду 2 в 1. Гольовий момент жахливим неточним пасом зіпсував Леонов – і в цьому була вся суть гри підопічних Ангела Червєнкова.

Карпати у першому таймі гарно рухалися по полю – в їх діях була помітна шалена перевага у класі та зіграності. Фактично перший же момент львів'ян призвів до взяття воріт: після невдалого розіграшу кутового одеситами на 13-й хвилині матчу Карпати втікли у контратаку 2 в 2. Мякушко отримав розрізний пас, вийшов один на один і забив у правий кут, однак арбітр сигналізував офсайд!

Карпати – Чорноморець: арбітр скасував "чистий" гол господарів через вигаданий офсайд? Опитування

Повтор показав, що ніякого офсайду не було. Не біда! Через три хвилини Карпати забили знову: Мякушко наздогнав не дуже гарний пас на правий край штрафного, розвернувся та викотив під удар Шведу. Мар'ян, який за кільканадцять секунд до цього не зміг пробити голкіпера з гострого кута, цього разу пробив точно у лівий нижній – 1:0! Після цього Карпати мали ще багато напівмоментів, але до кінця першого тайму гострим був лише один: на 40-й хвилині після класного пасу Голодюка Ді Франко пробив у захисника з меж штрафного.

Другий тайм вийшов менш цікавим, ніж перший. Карпати перейшли від рішучих та швидких атак до позиційної гри та використання помилок, однак Чорноморець став грати набагато організованіше. Фактично, у другому таймі було лише три гольових моменти, з яких два належало Чорноморцю: на 49-й хвилині Смірнов після подачі з кутового пробив головою з кількох метрів вище воріт, а на 86-й після подачі зі штрафного Рижук потужно пробив метрів з 10-ти – Федецький кинувся під удар і врятував Карпати! Карпати могли забити за шість хвилин до цього: Мякушко прийняв діагональ з лівого флангу та в дотик пробив з метрів 28-и – гостей врятувала поперечина.

Між цими шансами були ще два моменти Карнози: на 74-й він зі штрафного метрів з 17-ти запустив м'яч у небо, а через 10 хвилин з дальньої дистанції влучив у площину – точно в руки Кучинському. Більш серйозних моментів у грі вболівальники так і не побачили, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу львів'ян.

Карпати набрали перші три очка у чемпіонаті та піднялися на восьму позицію, в той час як Чорноморець залишився з трьома, опустившись на одну позицію вниз. Тепер підопічні Ангела Червєнкова йдуть п'ятими.

Чемпіонат України 2018/2019, 2-й тур

Карпати – Чорноморець – 1:0

Гол: Швед, 16