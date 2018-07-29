Львів – Динамо: екс-рефері ФІФА вказав на 2 серйозні помилки арбітра

Екс-рефері ФІФА Сергій Шебек оцінив роботу головного арбітра матчу Львів – Динамо Ярослава Козика.

"Одразу зауважу, що обидва епізоди виявилися дуже складними для судді. Вони відбулися за високої динаміки, тому помилки Козика можна зрозуміти.

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Зокрема, на 76-й хвилині Аугусто отримав жовту картку за симуляцію, але за фактом було порушення правил з боку Сидорчука. Тут варто було призначати штрафний в бік воріт Динамо. Наголошую, штрафний, а не пенальті, адже порушення правил було до лінії штрафної зони.

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На 86-й хвилині в моменті з падінням Бєсєдіна також було непросто розібратися. Можливо, якби в Україні діяла система VAR, то Ярослав Козик помітив би те, що захисник Львова невидимим на перший погляд рухом зачепив п'яту Бєсєдіна. Артем встиг прокинути собі м'яча, продовжив рух, але збився з ритму, тому і зачепився ногою об свою ж ногу. Арбітрові здалося, що симуляція, а мав бути пенальті на користь Динамо", – цитує Шебека ua-football.com.