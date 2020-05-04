Каріус офіційно розірвав контракт з Бешикташем

Німецький голкіпер Лоріс Каріус припинив співпрацю з Бешикташем і повертається в Ліверпуль.

"Сьогодні я розірвав контракт з Бешикташем. Неприємно, що все завершилося саме так. Ви повинні знати, що я доклав усіх зусиль, щоб розв'язати проблему мирно. Терпів місяцями, пропонував зменшити зарплату. Але вони ні на що не погодилися", – написав Каріус в Instagram.

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Нагадаємо, що Ліверпуль не пробачив Лорісу програний фінал Ліги чемпіонів у Києві та влітку 2018-го віддав його в оренду Бешикташу. Турки заборгували Каріусу 1,6 млн євро зарплати. 26-річний німець звернувся до ФІФА, після чого скористався правом одностороннього розриву угоди.

Тепер німець повинен повернутись у Ліверпуль, оскільки має чинний із "червоними" контракт до 2022-го. Мерсисайдці вже працюють над пошуком нового клубу для Каріуса. У нинішньому сезоні кіпер-невдаха провів 32 матчі в усіх турнірах за Бешикташ.

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