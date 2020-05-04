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Каріус офіційно розірвав контракт з Бешикташем

4 травня 15:51 1335 Читать на русском
Каріус офіційно розірвав контракт з Бешикташем
Лоріс Каріус / AFP

Німецький голкіпер Лоріс Каріус припинив співпрацю з Бешикташем і повертається в Ліверпуль.

"Сьогодні я розірвав контракт з Бешикташем. Неприємно, що все завершилося саме так. Ви повинні знати, що я доклав усіх зусиль, щоб розв'язати проблему мирно. Терпів місяцями, пропонував зменшити зарплату. Але вони ні на що не погодилися", – написав Каріус в Instagram.

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Нагадаємо, що Ліверпуль не пробачив Лорісу програний фінал Ліги чемпіонів у Києві та влітку 2018-го віддав його в оренду Бешикташу. Турки заборгували Каріусу 1,6 млн євро зарплати. 26-річний німець звернувся до ФІФА, після чого скористався правом одностороннього розриву угоди.

Тепер німець повинен повернутись у Ліверпуль, оскільки має чинний із "червоними" контракт до 2022-го. Мерсисайдці вже працюють над пошуком нового клубу для Каріуса. У нинішньому сезоні кіпер-невдаха провів 32 матчі в усіх турнірах за Бешикташ.

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Hi everyone, today I terminated my contract with BEŞİKTAŞ. It’s a shame it comes to an end like this but you should know that I have tried everything to solve this situation without any problems. I was very patient for months telling the board over and over again. Same things happened already last year. Unfortunately they haven’t tried to solve this situational problem and even refused my suggestion to help by taking a pay cut. It’s important to me that you know I really enjoyed playing for this club a lot. BEŞİKTAŞ can be proud having such passionate fans behind them always giving amazing support. You always supported me in good and bad times and I will always remember you in the best way! Also I want to say thank you to all my teammates, coaching staff including all people working for the club. You welcomed me with arms wide open from day one. Thank you so much! Champion Beşiktaş

Публикация от LORIS (@loriskarius)

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Лоріс Каріус Лоріс Каріус Ліверпуль Ліверпуль Англія Трансфери Бешикташ Бешикташ Трансфери Ліверпуля
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