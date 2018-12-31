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Кардіфф підтвердив інтерес до Клайна

10:35 83 Читать на русском
Кардіфф підтвердив інтерес до Клайна
Натаніель Клайн / Reuters

Кардіфф, який веде боротьбу за збереження прописки в АПЛ, зацікавився оборонцем Ліверпуля Натаніелем Клайном.

Інтерес до 27-річного захисника підтвердив керманич валлійців Ніл Уорнок у коментарі Sky Sports.

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"Трансфер Клайна ми обговорювали ще кілька місяців тому, але потім він вийшов в основі проти МЮ і в них було кілька травмованих гравців. Ситуація постійно змінюється", – розповів досвідчений тренер.

Раніше повідомлялося, що Натаніель Клайн зацікавив Фулхем – ще одного аутсайдера. У сезоні 2018/19 правий оборонець провів за Ліверпуль лише 5 матчів у всіх турнірах.

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