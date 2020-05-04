Караваєв знайшов єдину відмінність між Вернидубом і Михайличенком з Хацкевичем

Захисник Динамо та збірної України Олександр Караваєв поділився думками щодо своїх колишніх наставників і порівняв їхні вимоги на футбольному полі.

"Не сказав би, що у них є якісь глобальні відмінності. Мовляв, один вимагає грати тільки в пас, а інший лише довгими передачами. У всіх тренерів приблизно одне й те саме бачення, але в тренувальному процесі кожен додає щось, чого немає в інших.

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Складно сказати, що сильно виділялося між цими трьома тренерами. Всі вимагають одного і того ж на твоїй позиції. В Динамо більше відповідальності у кожному моменті. У Зорі вона була не такою сильною. Тут результат на першому місці", – сказав Караваєв в ефірі програми DynamOnline на YouTube-сторінці Динамо.

Нагадаємо, Олександр перейшов у Динамо з Зорі у липні 2019 року. За луганський клуб він відіграв два сезони, перебравшись туди з Шахтаря.

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