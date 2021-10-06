Защитник "сине-желтых" Александр Караваев поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 против финнов.

"Когда приезжаем в сборную – это всегда позитив. Эмоции исключительно положительные.

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Уже начали понемногу разбирать сборную Финляндии. Готовимся к ней. Много тактических тренировок – по два занятия", – сказал Караваев в комментарии YouТube-каналу vZbirna.

Напомним, поединок с финнами состоится 9 октября в Хельсинки. Начало встречи в 19:00. Первая дуэль между командами завершилась боевой ничьей (1:1).

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