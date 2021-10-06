"У збірній України дуже досвідчені футболісти. Вони хочуть контролювати м'яч і грають в короткий пас. Звичайно, після зміни тренера їхня гра трохи змінилася. Не можу сказати, як саме. Але, в цілому, Україна робить ставку на певних гравців, грає в обороні порівняно дисципліновано. Не дарма вони вийшли до 1/4 фіналу Євро.

Фінляндія була змушена зробити дві зміни у складі на матч з Україною

Ми повинні грати щільно і не давати їм простір і час для дій. Звичайно, контратаки завжди мають велике значення. У сучасному футболі важливі стандарти. Нам потрібно оборонятися вище, а не так низько, як проти Франції", – наводить слова Пох'янпало Yle.

Нагадаємо, збірна України зіграє проти Фінляндії 9 жовтня у рамках відбору до ЧС-2022. Перша зустріч команд завершилась внічию (1:1).

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