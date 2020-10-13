Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зберігає максимальну концентрацію перед поєдинком з іспанцями і вимагає того ж від своїх футболістів.

Як відомо, вже сьогодні, 13 жовтня, "синьо-жовті" проведуть поєдинок 4-го туру Ліги націй проти збірної Іспанії. Матч, який пройде на НСК Олімпійський у Києві, розпочнеться о 21:45.

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Українці на полі НТК ім. В. Баннікова вранці провели фінальне тренування перед поєдинком. До надважливої гри не всі поставились з належною відповідальністю, дозволяючи собі жарти під час вказівок головного тренера. Андрій Миколайович, звертаючись безпосередньо до Віталія Миколенка, одразу присік насмішки, наголосивши: "Не треба сміятися, синку! Не треба сміятися – мені не до сміху. І нікому до сміху завтра не буде. Зрозуміло? Будь ласка!".

Нагадаємо, після трьох турів "синьо-жовті" посідають у турнірній таблиці групи А4 третю сходинку, набравши три очки. Іспанія ж очолює групу, маючи в активі 7 пунктів.

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