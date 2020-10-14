Воротар збірної Іспанії Давід Де Хеа став антигероєм матчу Ліги націй, в якому його команда сенсаційно програла Україні. Розповідаємо, як так сталося.

Іспанія зазнала мінімальної поразки від команди Шевченка – єдиний гол у зустрічі забив Віктор Циганков. Вінгер скористався пасом Ярмоленка, увірвався у вільний коридор по центру та здалеку розстріляв ворота. Давід Де Хеа не зумів врятувати гостей, адже вийшов далеко та залишився у напівпозиції.

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Іспанська преса розносить Давіда, англійські ЗМІ смакують його фейл, мережа вибухнула новою хвилею критики. А причини такого "помутніння" дуже парадоксальні. The Athletic розповідає, що оточення футболіста переконане: "Пропущений від України гол – це наслідок змін ігрового стилю, до яких Давід прийшов через бажання вдосконалюватися". Що це все означає? Пояснюємо.

Де Хеа роками зберігав височенний рівень гри та тягнув на собі кризовий Манчестер Юнайтед. В останні сезони ситуація змінилася: іспанець більше не демонструє див, не виділяється ні в команді, ні на фоні АПЛ. Окрім цього, у Давіда з'явився серйозний конкурент – молодий Дін Хендерсон прекрасно проявив себе у Шеффілд Юнайтед і готовий боротися за основу МЮ.

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Водночас Де Хеа на певний час втратив статус першого номера в збірній Іспанії – Роберт Морено, який підміняв Луїса Енріке на чолі "Фурії Рохи", віддавав перевагу Кепі. Лише з поверненням Енріке голкіпер МЮ відвоював місце в стартовому складі. За інформацією The Athletic, таке рішення Морено без консультації з Енріке стало однією з головних причин подальшої сварки тренерів.

Де Хеа не вважає попередні сезони провальними у своєму виконанні, але чітко розуміє, що в деяких аспектах недотягує до найкращих голкіперів сучасності. Тому він вирішив дещо змінити свій стиль, розширити арсенал, відійти від гри лише на лінії.

Під час короткої літної відпустки Давід набрав своєму колишньому тренеру по молодіжній збірній Іспанії Мігелю Анхелю Еспаньї. Він попросив про персональні тренування в передмісті Мадрида.

В основному вони працювали над тим, як Де Хеа краще позиціювати себе на полі, щоб мати змогу вчасно вийти з воріт та підчистити за обороною. Ще один аспект, який хотів підтягнути голкіпер, це робота з м'ячем ногами.

Гра за збірну Іспанії у вересневих та жовтневих матчах допомагає Де Хеа реалізувати нещодавно здобуті навички. Луїс Енріке вимагає розігрувати коротким пасом від воротаря, а також грає з високою лінією оборони. Тренер просить Давіда діяти значно вище, ніж той звик у клубі, щоб страхувати центрбеків.

Де Хеа загалом дуже солідно виглядав протягом двох останніх міжнародних пауз, і навіть проти України пару разів ефективно вмикав Мануеля Нойєра, виходячи за межі штрафного майданчика.

Теплова карта ДДХ проти України:

Епізод на 76-й хвилині став фатальним, але це не втрата кваліфікації, а помилка внаслідок переходу на новий стиль, до якого Давід тільки звикає.

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