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Караваєв назвав трьох найсильніших опонентів у своїй кар'єрі

22:28 266 Читать на русском
Караваєв назвав трьох найсильніших опонентів у своїй кар'єрі
Олександр Караваєв / фото з відкритих джерел

Гравець київського Динамо та збірної України Олесандр Караваєв пригадав опонентів, грати проти яких йому було найважче.

"Проти кого було найважче? Звісно, це Криштіану Роналду. Він зірка світового масштабу. Також дуже важко було діяти проти Поля Погба та Златана Ібрагімовіча", – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.

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Нагадаємо, що Караваєв протистояв Роналду в матчах збірної України проти Португалії. А з Погба та Ібрагімовічем він зустрічався, коли Зоря, за яку він раніше виступав, зійшлася з Манчестер Юнайтед у груповій стадії Ліги Європи.

До слова, в поточному сезоні Караваєв зіграв 20 матчів за Динамо у всіх турнірах і відзначився двома результативними передачами. У відборі до Євро-2020 він провів 6 ігор.

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Теги
Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Поль Погба Поль Погба Олександр Караваєв Олександр Караваєв Динамо Динамо Збірна України
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