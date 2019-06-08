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Караваєв: Ми вже припускались помилки в матчі з Люксембургом

8 червня 23:33 224 Читать на русском
Караваєв: Ми вже припускались помилки в матчі з Люксембургом
Олександр Караваєв / фото Євгена Кравса

Захисник збірної України Олександр Караваєв прокоментував перемогу над Сербією у 3-у кваліфікаційному раунді кваліфікації до Євро-2020.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

"Звичайно, не очікував такого результату. Також велике спасибі нашим уболівальникам, вони ні на секунду не зупинялися, підтримуючи нас. Це теж надавало додаткові сили.

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Ми виконали все, що від нас вимагали, це принесло свої плоди. Були помилки, ми їх виправляли і нічого не дали зробити супернику. Багато що виходило. У нас у всіх горіли очі і навіть у тих хлопців, які провели матч на лавці запасних.

Ми вже припускались помилки після Португалії в матчі з Люксембургом. Ми там вирвали перемогу на останній хвилині. Але до цієї зустрічі будемо ще більше готуватися, цей матч буде складнішим", – цитує Караваєва Команда 1.

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blog_ava
Україна – Сербія – 5:0 – відео голів та огляд матчу
8 червня
36687
Теги
Євро-2020 Олександр Караваєв Олександр Караваєв Україна Україна Збірна України Україна - Сербія
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