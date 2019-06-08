Караваєв: Ми вже припускались помилки в матчі з Люксембургом

Захисник збірної України Олександр Караваєв прокоментував перемогу над Сербією у 3-у кваліфікаційному раунді кваліфікації до Євро-2020.

"Звичайно, не очікував такого результату. Також велике спасибі нашим уболівальникам, вони ні на секунду не зупинялися, підтримуючи нас. Це теж надавало додаткові сили.

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Ми виконали все, що від нас вимагали, це принесло свої плоди. Були помилки, ми їх виправляли і нічого не дали зробити супернику. Багато що виходило. У нас у всіх горіли очі і навіть у тих хлопців, які провели матч на лавці запасних.

Ми вже припускались помилки після Португалії в матчі з Люксембургом. Ми там вирвали перемогу на останній хвилині. Але до цієї зустрічі будемо ще більше готуватися, цей матч буде складнішим", – цитує Караваєва Команда 1.

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