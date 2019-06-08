Караваев: Мы уже допускали ошибки в матче с Люксембургом

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал победу над Сербией в 3-квалификационном раунде квалификации к Евро-2020.

"Конечно, не ожидал такого результата. Также большое спасибо нашим болельщикам, они ни на секунду не останавливались, поддерживая нас. Это тоже придавало дополнительные силы.

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Мы выполнили все, что от нас требовали, это принесло свои плоды. Были ошибки, мы их исправляли и ничего не дали сделать сопернику. Многое получалось. У нас у всех горели глаза и даже у тех ребят, которые провели матч на скамейке запасных.

Мы уже допускали ошибку после Португалии в матче с Люксембургом. Мы там вырвали победу на последней минуте. Но к этой встрече будем еще больше готовиться, этот матч будет сложнее", – цитирует Караваева Команда 1.

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