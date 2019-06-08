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Караваев: Мы уже допускали ошибки в матче с Люксембургом

8 июня 23:33 35 Читати українською
Караваев: Мы уже допускали ошибки в матче с Люксембургом
Александр Караваев / фото Евгения Кравса

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал победу над Сербией в 3-квалификационном раунде квалификации к Евро-2020.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

"Конечно, не ожидал такого результата. Также большое спасибо нашим болельщикам, они ни на секунду не останавливались, поддерживая нас. Это тоже придавало дополнительные силы.

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Мы выполнили все, что от нас требовали, это принесло свои плоды. Были ошибки, мы их исправляли и ничего не дали сделать сопернику. Многое получалось. У нас у всех горели глаза и даже у тех ребят, которые провели матч на скамейке запасных.

Мы уже допускали ошибку после Португалии в матче с Люксембургом. Мы там вырвали победу на последней минуте. Но к этой встрече будем еще больше готовиться, этот матч будет сложнее", – цитирует Караваева Команда 1.

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Евро-2020 Александр Караваев Александр Караваев Украина Украина Сборная Украины Украина - Сербия
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