"Завжди, коли ми маємо можливість тренуватися, а надто в таких умовах, – це радість. Ми перебуваємо в доброму гуморі, завжди посміхаємося й отримуємо справжнє задоволення від занять.

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У грі з Борусією ми отримали досить високі навантаження. Ми виступали в спеціальних футболках, які дають змогу тренерському штабу стежити за нашими показниками. У матчі був високий темп, і я не скажу, що було легко. Гра з таким серйозним суперником відібрала дуже багато сил. Попри це, у тренувальному процесі ми тримаємо темп, режим, заданий нашими наставниками. Ми повинні працювати, щоб сходинка за сходинкою підходити до поєдинку із Шотландією.

Оскільки офіційних матчів у нас наразі немає, ми повинні підходити до товариських як до офіційних і демонструвати все те, що відпрацьовуємо на тренуваннях. До того, що від нас вимагає тренерський штаб, ми ставимося з максимальною увагою, щоб у нас були стовідсоткові кондиції до кожної гри, і ми могли вирішувати поставлені завдання", – цитує Караваєва офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України поки встигла зіграти лише один спаринг – суперником підопічних Олександра Петракова стала Борусія М (2:1). 17 та 18 травня українці проведуть товариські матчі з Емполі та Рієкою відповідно.

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