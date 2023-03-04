Лаціо переміг Наполі в поєдинку 25-го туру Серії А. Дивіться відео гола та огляд поєдинку Наполі – Лаціо на "Футбол 24".

Лаціо мав виходити вперед в рахунку вже на 5 хвилині, але Ді Лоренцо встиг винести з лінії воріт підступний удар Весіно після подачі зі штрафного. По перерві Зєліньські мав класний момент, але не влучив у кут воріт.

Лаціо здобув нелогічну перемогу над Наполі – друга поразка лідера Серії А, майже 8 років очікування "орлів" завершені

Долю поєдинку вирішив Матіас Весіно, який після відскоку вирішив пробити здалеку – потужний удар у нижній кут виявився результативним.

Додамо, що це лише друга поразка Наполі в поточному чемпіонаті – неаполітанці з 65 очками посідають перше місце. Лаціо піднявся на другу сходинку, набравши 48 пунктів.