Ноттінгем Форест у своєму твіттері повідомив про прихід Андре Айю на правах вільного агента. Таким чином, "червоно-білі" підписали вже 30 гравця впродовж сезону 2022/23.

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Контракт з нападником, який є капітаном збірної Гани, розрахований до кінця поточного сезону. Андре сватали до Евертона, за який виступає Віталій Миколенко, але "іриски" провалили вже другий зимовий трансфер. Додамо, що Айю-старший вже грав у АПЛ у складі Вест Хема та Суонсі, а за Крістал Пелас грає його рідний брат Джордан.

Останнім клубом 33-річного форварда був Аль-Садд, куди його запрошував ще Хаві Ернандес. За катарців Айю відіграв 39 поєдинків, у яких забив 22 голи. Сторони нещодавно розірвали угоду.

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