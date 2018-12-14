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Канселу перенесе операцію на меніску

19:53 69 Читать на русском
Канселу перенесе операцію на меніску
Жоау Канселу / соцмережі

Захиснику Ювентуса Жоау Канселу знадобиться операція на меніску після матчу 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Янг Бойз (1:2).

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі під час прес-конференції перед матчем 16 туру Серії А проти Торіно повідомив, що захиснику Жоау Канселу знадобиться операція на медіальному меніску, передає офіційний Твіттер Ювентуса.

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Португалець отримав травму під час матчу 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Янг Бойз (1:2) і повернеться в 2019 році після відновлення.

Матч Торіно – Ювентус відбудеться 15 грудня о 21:30 за київським часом.

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Італія16 турСтадіо Олімпіко (Турин)

Торіно - Ювентус: Субота 15 грудня 2018

Торіно
до матчу
23
год
:
57
хв
Ювентус
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Теги
Торіно - Ювентус Ювентус Ювентус Італія Жоау Канселу Жоау Канселу Янг Бойз - Ювентус
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