Канселу перенесе операцію на меніску

Захиснику Ювентуса Жоау Канселу знадобиться операція на меніску після матчу 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Янг Бойз (1:2).

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі під час прес-конференції перед матчем 16 туру Серії А проти Торіно повідомив, що захиснику Жоау Канселу знадобиться операція на медіальному меніску, передає офіційний Твіттер Ювентуса.

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Португалець отримав травму під час матчу 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Янг Бойз (1:2) і повернеться в 2019 році після відновлення.

Матч Торіно – Ювентус відбудеться 15 грудня о 21:30 за київським часом.

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