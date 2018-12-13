Ліга чемпіонів 2018/19: невдача Шахтаря, Англія йде без втрат, виступи українців – підсумки групового етапу

"Футбол 24" виділяє основні моменти групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19. Невдача Шахтаря, виступи інших українців та короткі підсумки цієї стадії турніру – в нашому матеріалі.

Завершився груповий турнір Ліги чемпіонів 2018/19. З 32 команд боротьбу за трофей на шляху до Мадрида продовжать лише 16. Ця стадія турніру запам'яталась не лише вильотом Шахтаря – не бракувало й інших моментів, як позитивних, так і не дуже.

Визначилися усі учасники раунду плей-офф Ліги чемпіонів

"Футбол 24" представляє своїм читачам підсумки групового етапу ЛЧ 2018/19.

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Англія зберегла всі 4 команди у Лізі чемпіонів, хоча була близькою до двох втрат – Ліверпуль та Тоттенхем здобули путівки в 1/8 фіналу лише в останньому турі. При цьому у випадку Тоттехема не обійшлося без долі везіння, адже у паралельному матчі Інтер несподівано не зумів обіграти аутсайдера ПСВ на домашньому стадіоні. Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед достроково оформили вихід у плей-офф.

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Іспанія втратила одного представника – Валенсію, яка в групі з Манчестер Юнайтед, Янг Бойз та Ювентусом посіла третю позицію та продовжить єврокампанію в Лізі Європи. Реал та Барселона впевнено вийшли у плей-офф, гарантувавши собі перші місця ще до завершення групового турніру. Атлетіко посів друше місце, віддавши першу позицію Борусії Д.

Окремо варто відзначити фіаско Реала у двох матчах з московським ЦСКА. Мадридців за сумою двох матчів поступились росіянам з рахунком 0:4, проте в підсумку Реал посів перше місце у групі, ЦСКА – останнє.

Одразу дві команди втратила Італія. Інтер та Наполі змушені вдовольнитись лише Лігою Європи, хоча ті ж неаполітанці лідирували перед останнім туром, але в підсумку втратили місце у плей-офф. Інтер теж доволі прикро припинив виступи в ЛЧ, не перегравши ПСВ в останньому турі. А та перемога дозволила б команді Спаллетті кваліфікуватись у плей-офф Ліги чемпіонів... Таким чином престиж Італії в ЛЧ підтримали лише Ювентус та Рома, які посіли перше та друге місця відповідно у своїх квартетах.

Серед німецьких команд Борусія Д, Шальке та Баварія здобули путівку в 1/8 фіналу. При цьому перші двоє відзначились найнадійнішим захистом серед усіх команд-учасниць Ліги чемпіонів. Хоффенхайм припинив виступи у єврокубках, посівши останнє місце у групі з Манчестер Сіті, Ліоном та Шахтарем.

Шахтар не заслужив вихід у плей-офф

За 2 тури до завершення групового турніру Шахтар опинився у катастрофічному становищі – лише 2 очки та туманні перспективи не те що в Лізі чемпіонів, а й взагалі у єврокубках. В перших 4-х турах "гірники" двічі зіграли внічию з Хоффенхаймом та Ліоном, а також двічі зазнали розгромних поразок від Манчестер Сіті.

Перемога над Хоффенхаймом, здобута завдяки голу на останніх хвилинах, подарувала команді Паулу Фонсеки надію. Все було в руках Шахтаря – в останньому турі перемога над Ліоном гарантувала донеччанам місце в 1/8 фіналу ЛЧ. Втім, не вийшло – Шахтар відкрив рахунок, проте не зумів втримати переможний результат, хоча, будьмо відвертими, Ліон заслужив цю нічию.

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За підсумками групового етапу Шахтар увійшов до трійки команд з найгіршою обороною – команда Паулу Фонсеки пропустила цілих 16 голів, а забила лише 8 (найменше серед усіх команд групи). Навіть останній Хоффенхайм у двох матчах дав бій Манчестер Сіті, хоча й двічі поступився. Ліон взагалі в першому турі переміг команду Гвардіоли, після чого 5 поєдинків поспіль звів унічию. "Ткачі" стали однією з 5 команд, які на стадії групового етапу жодного разу не програли. Нагадаємо, за підсумками двох матчів Шахтар поступився Манчестер Сіті з рахунком 0:9.

Ймовірно, це не сподобається "гірникам" та їхнім вболівальникам, але нинішній Шахтар – команда не рівня плей-офф Ліги чемпіонів. Звісно, можливо, десь свою роль відіграло перенесення вирішального матчу проти Ліона з Харкова до Києва, але чи вирішальну роль мало це рішення УЄФА?

Виступи українських легіонерів у Лізі чемпіонів

У груповому турнірі ЛЧ 2018/19 були представлені четверо українців, що виступають за кордоном – Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Євген Коноплянка (Шальке), Дмитро Чигринський (АЕК Афіни) та Тарас Михалик (Локомотив Москва). При цьому команди Коноплянки та Михалика опинились в одній групі.

Найбільше ігрового часу отримав Дмитро Чигринський (450 хвилин). Український захисник відіграв 5 матчів АЕКа, які завершились поразкою команди українця. Чигринський результативними діями не відзначився та отримав одну жовту картку. 32-річний українець пропустив лише поєдинок 1 туру проти Аякса.

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Євген Коноплянка відіграв 372 хвилини. Лідер збірної України взяв участь у 5 поєдинках Ліги чемпіонів, проте не забив жодного м'яча. В останньому матчі проти Локомотива українець був одним із найкращих на полі, а його команда ще за тур до фінішу оформила вихід з групи.

Олександр Зінченко провів 3 матчі за Манчестер Сіті, зігравши 244 хвилини. Наставник "містян" Хосеп Гвардіола довіряв хавбеку збірної України позицію лівого захисника в матчах проти Шахтаря, Ліона та Хоффенхайма.

Результативними діями українець не відзначився. В матчах Ліги чемпіонів Зінченко виглядав по-різному. Проти Шахтаря українець діяв доволі впевнено, тоді як з Ліоном та Хоффенхаймом Зінченко виглядав не настільки яскраво, ставши навіть винуватцем деяких пропущених голів.

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Тарас Михалик жодного разу не вийшов на поле в матчах групового етапу Ліги чемпіонів. 35-річний захисник лише двічі опинився у запасі, тоді як 4 рази не потрапив навіть у заявку на гру.

Відкриття та розчарування турніру

Командою-відкриттям міг стати московський ЦСКА, який двічі сенсаційно здолав Реал. Втім, інші матчі росіяни відверто провалили, тому це звання розділимо між Црвеною Звездою та Аяксом.

Перші потрапили у "групу смерті" з Наполі, Ліверпулем та ПСЖ. Сербів прогнозовано записали в аутсайдери, якими ті, зрештою, і стали. Але Црвена Звезда попри розгромні виїзні поразки до останнього туру зберігала шанси на євровесну, обігравши вдома Ліверпуль та відібравши очки в ПСЖ. Чи чекали ви подібних результатів від команди з Белграда?

Аякс до останнього туру претендував на перше місце в групі з Баварією, АЕКом та Бенфікою. Амстердамці, які зупинили Динамо на шляху до групи ЛЧ, запам'ятались атакувальною грою, яка тішила око вболівальникам. При цьому молода команда Аякса не зазнала жодної поразки у груповому етапі. Присутність таких команд у плей-офф Ліги чемпіонів – однозначний плюс для турніру.

Серед розчарувань беззаперечним "переможцем" став Монако. Віце-чемпіон Франції здобув лише одне очко у не найсильнішій групі. Крім того, Монако запам'ятався найгіршою атакою та одним із найгірших захистів. Однозначний провал турніру.

Статистичні підсумки

Барселона, Порту, Баварія, Аякс та Ліон – команди, які пройшли груповий етап Ліги чемпіонів 2018/19 без поразок. Хоффенхайм, АЕК, Монако та ПСВ не здобули жодної перемоги. При цьому АЕК став єдиною командою, яка програла всі 6 матчів.

Найбільше очок: Порту – 16.

Найменше очок: АЕК Афіни – 0.

Найкращий бомбардир: Роберт Лєвандовскі (Баварія) – 8, Ліонель Мессі (Барселона) – 6, Пауло Дибала (Ювентус) – 5.

Найрезультивніша команда: ПСЖ – 17 голів, Манчестер Сіті – 16, Порту, Баварія – 15.

Найменш результативна команда: Монако, АЕК Афіни – 2 голи, Янг Бойз, Локомотив Москва – 4.

Найкраща оборона: Борусія Д – 2 пропущених голи, Шальке, Ювентус, Манчестер Юнайтед – 4.

Найгірший захист: Црвена Звезда – 17 пропущених голів, Шахтар, Вікторія – 16, Монако – 14.

Найкращий асистент: Ріяд Марез (Манчестер Сіті) – 4 гольові передачі.

Найбільше ударів: Кріштіану Роналду (Ювентус) – 28.