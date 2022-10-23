Фахівець у вересні очолив Беневенто, але вже намагався покинути колектив, який виступає в Серії В. Каннаваро набрав лише 2 очки за 4 матчі, тому вирішив, що не має права залишатися на своїй посаді.

Де Россі став головним тренером команди Серії В

"Я подав у відставку, бо вважав, що повинен так зробити. До того ж Фоджа – не лише спортивний директор клубу, а й мій друг. Щоб усе було зрозуміло, я зробив крок назад, але президент Беневенто рішуче відхилив мою заяву. Зізнаюся, це мене втішило", – цитує Каннаваро Goal.com.

До слова, Беневенто матиме шанс дещо виправити становище наступної суботи. Суперником команди Фабіо Каннаваро буде Піза, яка йде передостанньою.

Ювентус у найбільшому скандалі в історії кальчо: хрещений батько Моджі, обшуки у Златана і "викрадення" арбітра