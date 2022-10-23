Специалист в сентябре возглавил Беневенто, но уже пытался покинуть коллектив, выступающий в Серии В. Каннаваро набрал всего 2 очка за 4 матча, поэтому решил, что не имеет права оставаться на своем посту.

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"Я подал в отставку, потому что считал, что должен так сделать. К тому же Фоджа – не только спортивный директор клуба, но и мой друг. Чтобы все было понятно, я сделал шаг назад, но президент Беневенто решительно отклонил мое заявление. Признаюсь, это меня обрадовало", – цитирует Каннаваро Goal.com.

К слову, у Беневенто будет шанс немного исправить положение в следующую субботу. Соперником команды Фабио Каннаваро будет Пиза, которая идет предпоследней.

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