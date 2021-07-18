"До Євро-2020 я думав, що Доннарумма – воротар середнього рівня. Але у ньому немає нічого середнього.

Доннарумма зробив тату, присвячене перемозі на Євро-2020

Тільки уявіть, яка у нього холоднокровність у 22 роки. Він буде найкращим воротарем світу протягом наступних 10-15 років", – цитує Каннаваро TuttoSport.

До слова, Джанлуїджі тріумфував зі збірною Італії на чемпіонаті Європи, здолавши у фіналі Англію у серії післяматчевих пенальті. Також голкіпер офіційно приєднався до ПСЖ після 8 років у розташуванні Мілана.

Герой дня: Джанлуїджі Доннарумма проклятий Міланом, але благословенний Італією – його доля в руках авантюриста