Доннарумма зробив тату, присвячене перемозі на Євро-2020
16 липня 19:06 - Читать на русском
Італійський голкіпер Джанлуїджі Доннарумма не зможе забути про Євро-2020.
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 3 : 2 )
завершено
Люк Шоу 2’
2’ Люк Шоу
Джанлуїджі Доннарумма зробив собі татуювання на руці з головним трофеєм Євро-2020, про що поділився у своєму Instagram.
Доннарумма пояснив мотиви свого переходу в ПСЖ
22-річний воротар зіграв у всіх поєдинках Євро-2020 та допоміг збірній Італії завоювати золоті медалі турніру. Також Джанлуїджі було визнано найкращим гравцем континентальної першості.
Днями Доннарумма приєднався до ПСЖ на правах вільного агента, раніше він захищав кольори Мілана.
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