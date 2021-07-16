Італійський голкіпер Джанлуїджі Доннарумма не зможе забути про Євро-2020.

Джанлуїджі Доннарумма зробив собі татуювання на руці з головним трофеєм Євро-2020, про що поділився у своєму Instagram.

Доннарумма пояснив мотиви свого переходу в ПСЖ

22-річний воротар зіграв у всіх поєдинках Євро-2020 та допоміг збірній Італії завоювати золоті медалі турніру. Також Джанлуїджі було визнано найкращим гравцем континентальної першості.

Днями Доннарумма приєднався до ПСЖ на правах вільного агента, раніше він захищав кольори Мілана.

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