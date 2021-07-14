Джанлуїджі Доннарумма підписав з ПСЖ контракт терміном на 5 років, повідомляє офіційний сайт клубу.

Євро-2020: Доннарумма визнаний найкращим гравцем турніру

Парижани підписали найкращого гравця Євро-2020 на правах вільного агента, адже його угода про співпрацю з Міланом завершилась. Джанлуїджі є вихованцем "россонері" і за головну команду виступав з 2015-го.

У минулому сезоні Серії А Доннарумма провів 37 матчів, в яких пропустив 38 м'ячів, та допоміг Мілану здобути путівку у груповий етап Ліги чемпіонів.

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