Доннарумма офіційно перейшов у ПСЖ
20:49 - Читать на русском
Італійський голкіпер Джанлуїджі Доннарумма захищатиме кольори паризького клубу.
Джанлуїджі Доннарумма підписав з ПСЖ контракт терміном на 5 років, повідомляє офіційний сайт клубу.
Євро-2020: Доннарумма визнаний найкращим гравцем турніру
Парижани підписали найкращого гравця Євро-2020 на правах вільного агента, адже його угода про співпрацю з Міланом завершилась. Джанлуїджі є вихованцем "россонері" і за головну команду виступав з 2015-го.
У минулому сезоні Серії А Доннарумма провів 37 матчів, в яких пропустив 38 м'ячів, та допоміг Мілану здобути путівку у груповий етап Ліги чемпіонів.
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