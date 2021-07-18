Каннаваро назвал лучшего голкипера в ближайшие 10-15 лет
Экс-звезда сборной Италии Фабио Каннаваро рассыпался в комплиментах голкиперу ПСЖ и "Скуадры Адзурры" Джанлуиджи Доннарумме.
"До Евро-2020 я думал, что Доннарумма – вратарь среднего уровня. Но в нем нет ничего среднего.
Доннарумма сделал тату, посвященное победе на Евро-2020
Только представьте, какое у него хладнокровие в 22 года. Он будет лучшим вратарем мира в течение следующих 10-15 лет", – цитирует Каннаваро TuttoSport.
К слову, Джанлуиджи торжествовал со сборной Италии на чемпионате Европы, одолев в финале Англию в серии послематчевых пенальти. Также голкипер официально присоединился к ПСЖ после 8 лет в расположении Милана.
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