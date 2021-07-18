"До Евро-2020 я думал, что Доннарумма – вратарь среднего уровня. Но в нем нет ничего среднего.

Доннарумма сделал тату, посвященное победе на Евро-2020

Только представьте, какое у него хладнокровие в 22 года. Он будет лучшим вратарем мира в течение следующих 10-15 лет", – цитирует Каннаваро TuttoSport.

К слову, Джанлуиджи торжествовал со сборной Италии на чемпионате Европы, одолев в финале Англию в серии послематчевых пенальти. Также голкипер официально присоединился к ПСЖ после 8 лет в расположении Милана.

Герой дня: Джанлуїджі Доннарумма проклятий Міланом, але благословенний Італією – його доля в руках авантюриста