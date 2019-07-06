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КАН-2019: Нігерія протягом 3-х хвилин здійснила камбек проти Камеруна та пробилась в чвертьфінал турніру

6 липня 21:00 544 Читать на русском
КАН-2019: Нігерія протягом 3-х хвилин здійснила камбек проти Камеруна та пробилась в чвертьфінал турніру
Збірна Нігерії перемогла Камерун

Нігерія мінімально перемогла Камерун у 1/8 фіналу Кубка африканських націй.

 

КАН, 1/8 фіналу

Нігерія – Камерун – 3:2

Голи: Ігхало, 19, 63, Івобі, 66 – Баокен, 41, Нжьє, 44

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У 1/8 фіналу КАН Нігерія зустрічалась з Камеруном. "Суперорли" першими вийшли вперед, на 19 хвилині забив Ігхало, але наприкінці тайму камерунці двічі вразили ворота суперника.

У другій половині зустрічі Нігерія володіла ініціативою, яка втілилась у 2 забиті м'ячі протягом 3-х хвилин – з 63-ї по 66-у. Відтак, перемога Нігерії з рахунком 3:2 і саме команда Гернота Рора вийшла у чвертьфінал КАН.

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Теги
Світ Кубок африканських націй КАН-2019 Нігерія Нігерія Нігерія - Камерун Камерун Камерун
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