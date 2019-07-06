КАН-2019: Бенін у серії пенальті сенсаційно вибив Марокко, Сенегал переграв Уганду

Збірна Беніна у важкому матчі переграла Марокко у серії пенальті та вийшла в 1/4 фіналу, Сенегал виявився сильнішим за Уганду.

Кубок африканських націй-2019, 1/8 фіналу

Марокко – Бенін – 1:1 (1:4)

Голи: Ен Несірі, 76 – Аділеху, 53

Нереалізований пенальті: Зієш, 90+6

Вилучення: Аденон, 97 (Бенін)

Уганда – Сенегал – 0:1

Гол: Мане, 15

Нереалізований пенальті: Мане, 61

Збірна Беніна у серії пенальті перемогла Марокко. В основний час команди не змогли виявити переможця, на гол Аділеху результативно відповів Ен Несірі. Мароканці могли вирвати перемогу в компенсований час, але Зієш не зміг реалізувати пенальті.

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В додатковий час Бенін залишився в меншості після вилучення Аденона, але збірна Марокко не змогла скористатись своєю перевагою і гра перейшла в серію пенальті, де сильнішим виявився Бенін. За марокканців пенальті не реалізували Ен Несірі та Буфаль.

В іншому матчі 1/8 фіналу Сенегал мінімально переграв Уганду. Єдиним голом в матчі відзначився Мане на 15-ій хвилині. Садьйо міг подвоїти перевагу своєї збірної, але не зміг реалізувати пенальті в другому таймі.

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