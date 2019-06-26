"Ми були в меншості, тому я залишився і бився". Зірка збірної Уганди – шлях від життя на вулиці до героя нації

Дмитро Джулай розповідає непросту історію Патріка Кадду. Це – форвард збірної Уганди, яка стартувала на КАН-2019 із перемоги, а сьогодні зіграє матч другого туру проти Зімбабве.

Батько продає будинок і зникає. Шестеро дітей залишаються із мамою. Родина й до цього не розкошувала, а відтепер малеча цілковито залежить від того, що заробить матір, яка торгує фруктами на ринку. Хадіджа Накітенде розуміє, що цього буде замало, й вирішує залишити Лузіру, передмістя Кампали й пошукати кращого заробітку деінде. Із шістьох дітей разом із нею не їде лише 12-річний син. Патрік Кадду залишається в Лузірі й упродовж двох років живе на вулиці. Ночує на ринку, удень допомагає готувати чапаті (індійський хліб із пшеничного борошна, популярний і у деяких африканських країнах), увечері “підробляє” касиром у кібанді (угандійській версії відеосалону). Усе заради того, щоб і далі грати за команду Destiny Soccer Academy.

Кібанда – угандійська версія відеосалону

Футболом Кадду марив змалку. Іноді мама карала його за те, що за грою він забував навіть про обід. Та наступного дня він знову грав до сутінок. Два роки життя на вулиці означали, звісно, й два роки без школи. Зрештою Свалех Мугіша, тренер DSA, організував йому стипендію у школі в Бутамбалі й Патрік що там, що у інших навчальних закладах показав себе хорошим учнем.

З 2011 року, коли Кадду виповнилося 17, він був гравцем клубу “Марунс”. До основи не потрапляв, хоч тренер Асаф Мвебазе вже тоді бачив його потенціал. Тим не менш довелося пограти в оренді за “Кіра Янг”. До “Марунс” Патрік повернувся напередодні сезону 2015/16. Для нього особисто повернення було успішним, оскільки Кадду став із вісьмома м’ячами найкращим бомбардиром команди, але сама вона вилетіла з УПЛ. Уповні розкривати свій бомбардирський хист він почав у другому дивізіоні. У 22 матчах Кадду відзначився 18 разів. Одразу надійшла пропозиція від Kampala Capital City Authority , одного з найкращих клубів країни. І там спочатку повторилося те, що Кадду пройшов свого часу в “Марунс”.

Мероні – прокляте прізвище для Торіно: він грав на 500 мільйонів, малював, слухав Beatles і загинув від рук свого фаната

Він не був першим форвардом, конкурувати треба було з трьома іншими гравцями. Майк Мутебі не часто випускав його на поле й навіть здалося, що Патрік підзабув, як спрямовувати м’яча до сітки воріт. “Я чув багато критики, – згадує Кадду, – але це завжди заохочувало мене працювати ще більше”. Працездатність Кадду відзначали всі його тренери. З самого дитинства він готовий був робити все і більше, аби досягти своєї мети. Ще одна його риса – вміння приймати самостійні рішення. Хоч виховували його у протестантській родині, 2015-го Кадду прийняв католицтво.

Поступово Патрік завойовував собі місце у складі KCCA. Торік особливо пам’ятним був для нього кубковий фінал. У матчі проти “Вайперс” єдиний м’яч забив Джуліус Полото, але Кадду взяв участь у результативній комбінації, а коли згодом травмувався, не пішов з поля, а повернувся в гру із забинтованою головою. “Ми й так були в меншості після вилучення Садама Джуми, а виграти Кубок дуже хотілося. Тому я залишився й бився”. Додамо, що Патрік був найкращим бомбардиром того розіграшу Кубка, забивши 7 м’ячів. Того сезону Мутебі планував віддавати Кадду в оренду до “Марунс”. А у сезоні 2018/19 Кадду у складі KCCA став чемпіоном країни.

Восьмого жовтня 2011 року збірна Уганди грала вдома з Кенією матч останнього туру кваліфікації Кубка Африки. Паралельно свій поєдинок проводила команда Анголи, що відставала від угандійців на одне очко. Тобто, щоб зіграти у чемпіонаті континенту вперше з 1978 року Уганді потрібно було переграти на своєму полі суперника без турнірної мотивації. Матч закінчився 0:0. Ангола ж обіграла Гвінею-Бісау та поїхала на чемпіонат. Один із найкращих шансів у збірної Уганди мав Майк Мутьяба. Кадду дивився той матч з трибуни й пообіцяв собі, що колись заб’є м’яч, що виведе Уганду на Кубок Африки.

Смерть, яку ніхто не помітив: Філ Масінга вивів збірну ПАР на Мундіаль і перетинався із Шевою у Серії А

На КАН дворічної давнини угандійці пробилися без Патрікової допомоги. Свій перший матч за збірну він зіграв у вересні 2018-го, невдовзі після кубкового фіналу. А вже 17 листопада забив єдиний м’яч у грі з Кабу Верде. М’яч, що дав “журавлям” путівку тоді ще до Камеруну.

То вже згодом турнір перенесли до Єгипту і проти збірної ДР Конго угандійці грали у Каїрі. Команда Себастьєна Дезабра виглядала солідніше за зіркового суперника. На 14-й хвилині Фарук Мійя пішов подавати кутовий з лівого флангу. У цей час форвард конголезців Седрік Бакамбю щось жваво пояснював партнерам й показував кому кого треба накрити. Саме в цю мить, з під носа у Бакамбю, розпочав свій ривок Патрік Кадду. Подачу на ближню штангу він замкнув чітким ударом головою.

Хадіджа Накітенде досі торгує фруктами на базарі. Тільки живе вона у власному будинку. Та й бізнес, за словами матері Патріка Кадду, йде значно краще. Вона була на стадіоні, коли син забив (теж головою) переможний м’яч у ворота Кабу Верде. І так само, як і він, не могла стримати сліз.

Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом