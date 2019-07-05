КАН-2019: Бенин в серии пенальти сенсационно выбил Марокко

Сборная Бенина в тяжелом матче переиграла Марокко в серии пенальти и вышла в 1/4 финала.

Кубок африканских наций-2019, 1/8 фінала

Марокко – Бенин – 1:1 (1:4)

Голы: Эн Несири, 76 – Адилеху, 53

Нереализованный пенальти: Зиеш, 90+6

Удаление: Аденон, 97 (Бенин)

Сборная Бенина в серии пенальти победила Марокко. В основное время команды не смогли выявить победителя, на гол Адилеху результативно ответил Эн Несири. Марокканцы могли вырвать победу в компенсированное время, но Зиеш не смог реализовать пенальти.

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В дополнительное время Бенин остался в меньшинстве после удаления Аденона, но сборная Марокко не смогла воспользоваться своим преимуществом и игра перешла в серию пенальти, где сильнее оказался Бенин. По марокканцев пенальти не реализовали Эн Несири и Буфаль.

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