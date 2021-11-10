"Ми спілкуємося з Олександром Васильовичем тривалий час і завжди були на зв'язку навіть до цього моменту. Я його підтримував, коли стежив за матчами чемпіонату світу U-20, на якому він переміг, а потім, коли він прийняв національну команду.

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А цього разу він набрав мене і запитав: "Дене, як твій загальний стан, як почуваєшся, чи зможеш нам допомогти?". Відповів, що почуваюся нормально, все добре, і я готовий допомогти збірній", – цитує Гармаша сайт УАФ.

Нагадаємо, після тривалої перерви Денис повернувся у збірну України, у заявці гравця Динамо класифікували як форварда.

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