Камерун та Бразилія зійдуться в матчі 3-го туру групового етапу чемпіонату світу-2022. Дивіться стартові склади команд та онлайн-трансляцію зустрічі у цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок не матиме для Бразилії стратегічного значення, адже "пентакампеони" гарантували собі вихід у плей-офф. Навіть більше – якщо вдасться не втратити очки, то бразильці гарантовано посядуть перше місце. Камеруну необхідна перемога та нічия або мінімальна перемога сербів – лише в такому випадку африканці вийдуть в 1/8 фіналу.

Русофіл проти рекордсмена у битві за плей-офф: анонс матчу ЧС-2022 Камерун – Бразилія

Стежити за подіями в матчі, який розпочнеться о 21:00, можна у текстовій онлайн-трансляції на "Футбол 24". Гру в прямому ефірі покаже MEGOGO. Щодо складів, то Бразилія прогнозовано випустила резервний склад, а Камерун виставив одинадцятку найкращих, не забувши про героя гри з Сербією – Абубакара.

Камерун: Епассі – Фаї, Ву, Ебоссе, Толо – Замбо-Ангісса, Кюнде – Мбемо, Шупо-Мотінг, Нгамалеу – Абубакар.

Бразилія: Едерсон – Дані Алвес, Бремер, Мілітао, Теллес – Фабінью, Фред – Антоні, Родріго, Мартінеллі – Жезус.