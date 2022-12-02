Чемпіонат світу-2022. 3 тур. Група G

2 грудня, 21:00. Лусаїл, стадіон Лусаїл Айконік

Головний арбітр: Ісмаїл Ельфат (США)

Телетрансляція: Суспільне, MEGOGO

Чекаємо футбольне свято

Африканські збірні роблять цей ЧС веселішим і цікавішим. Згадаймо, як Гана ледь не вирвала нічию з португальцями (2:3) та обіграла Південну Корею (3:2). Як Марокко влаштував мінішоу з канадцями. Як Туніс здолав Францію (і нічого, що вони грали резервним складом) і як Камерун оформив камбек зі сербами (3:3).

Звісно, були й менш яскраві зустрічі, але якщо одна з команд – африканська, будуть боротьба, емоції, самовідданість, сварки, скандали. Те, за що ми й любимо футбол. А якщо додати до них латиноамериканську збірну, особливо провідну, може бути справжнє футбольне свято для нейтрального вболівальника. Це про прийдешню зустріч Камеруну й Бразилії.

Колективи зустрічались між собою всього 5 разів в історії. "Селесао" доволі впевнено здобули 4 звитяги, "неприборкані леви" всього раз тріумфували. На цьому ЧС підопічні Тіте ще не пропускали, здобувши на класі перемоги над Швейцарією та Сербією. Команда Рігобера Сонга поступилась "Наті" й розписала нічию з поплічниками Путіна, солідно виглядаючи в обох поєдинках.

Ротація, втрати й скандал

Камерун йде майже без втрат. Не зможе тренерський штаб розраховувати лише на Андре Онана, з яким Рігобер Сонг не зумів знайти спільної мови щодо воротарської тактики. Кіпер Інтера достроково покинув Катар і стежить за змаганнями по телевізору.

У Тіте ситуація інша. Точно будуть відсутні три гравці, які оговтуються від пошкоджень – Алекс Сандро, Данілу та Неймар. Дуже ймовірно, що він їх і так би не залучав, адже бразильці достроково вийшли з групи й планують провести тотальну ротацію через виснаження. Про це пишуть усі тамтешні медіа і натякає пресслужба збірної.

У стартовому складі точно вийде (якщо, звісно, не буде форс-мажору) Дані Алвес. Найтитулованіший гравець світу у 39 років стане найстаршим представником Бразилії, який зіграє на ЧС, й одягне капітанську пов'язку. На решті позиціях теж будуть зміни. Зокрема, мають вийти ті, хто ще не грав чи майже не грав.

Російська ложка дьогтю

Здавалось, до чого тут Росія? Але ви, ймовірно, чули про Гаеля Ондуа, який грає у бутсах з прапорами Камеруну і загарбників. У нього є громадянства цих двох країн, але він не раз говорив, що більше почувається представником терористів та окупантів.

Все дитинство він провів на Росії, а його батько працював у посольстві. Про війну в Україні Ондуа, звісно ж, мовчить. На цьому ЧС провів лишень 47 хвилин у двох матчах – без результативних дій.

Орієнтовні склади на матч Камерун – Бразилія

Камерун: Епассі – Толо, Нкулу, Кастеллетто, Фаї – Кунде, Онгла, Ангісса – Екамбі, Шупо-Мотінг (к), Мбеумо.

Бразилія: Едерсон – Теллес, Бремер, Мілітао, Алвес (к) – Гімараєс, Фабінью – Мартінеллі, Родріго, Антоні – Жезус.

Прогноз Футбол 24 – 2:2

Африканську збірну влаштовує лише перемога та сподівання, що у паралельному поєдинку Швейцарія втратить очки у протистоянні зі сербами. Враховуючи, що Тіте планує ротацію, у Камеруну можуть бути шанси. Ми вже бачили, як за експерименти поплатилась Франція на чолі з Дідьє Дешамом. "Неприборкані леви" підуть вперед за звитягою, тож швидкі та технічні бразильці матимуть вільні зони. Можна ризикнути й поставити на результативну нічию.

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