Камерун и Бразилия сойдутся в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022. Смотрите стартовые составы команд и онлайн-трансляцию встречи в этой новости на "Футбол 24".

Поединок не будет иметь для Бразилии стратегического значения, ведь пентакампеоны гарантировали себе выход в плей-офф. Более того – если удастся не потерять очки, то бразильцы гарантированно займут первое место. Камеруну необходима победа и ничья или минимальная победа сербов – только в таком случае африканцы выйдут в 1/8 финала.

Русофил против рекордсмена в битве за плей-офф: анонс матча ЧМ-2022 Камерун – Бразилия

Следить за событиями в матче, который начнется в 21:00, можно в текстовой онлайн-трансляции на "Футбол 24". Игру в прямом эфире покажет MEGOGO. Что касается составов, то Бразилия прогнозированно выпустила резервный состав, а Камерун выставил одиннадцать лучших, не забыв о герое игры с Сербией – Абубакара.

Камерун: Эпасси – Файи, Ву, Эбоссе, Толо – Замбо-Ангисса, Кюнде – Мбеумо, Шупо-Мотинг, Нгамалеу – Абубакар.

Бразилия: Эдерсон – Дани Алвес, Бремер, Милитао, Теллес – Фабинью, Фред – Антони, Родриго, Мартинелли – Жезус.