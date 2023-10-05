У матчі між Марселем і Брайтоном відбулося італійське тренерське дербі – Ріно Гаттузо протистояв Роберто Де Дзербі. За підсумками зустрічі переможця не було виявлено: перший тайм залишився за Марселем (Мбемба та Верету відзначилися впродовж двох хвилин), а от після перерви на полі господарював уже Брайтон – Грос та Жоао Педро принесли "чайкам" нічию.

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Як інформує Opta, Брайтон став першою командою АПЛ з 1999 року, яка забила щонайменше 20 і пропустила щонайменше 20 м'ячів у перших 10 іграх сезону в усіх турнірах. Востаннє такий трюк у сезоні 1999/2000 провертав Ньюкасл. Під керівництвом Де Дзербі "біло-сині" забили 23 м'ячі та пропустили 20.