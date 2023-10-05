Камбэк Де Дзерби в "дерби" в видеообзоре матча Марсель – Брайтон – 2:2
Марсель и Брайтон расписали яркую ничью в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы (2:2). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".
В матче между Марселем и Брайтоном состоялось итальянское тренерское дерби - Рино Гаттузо противостоял Роберто Де Дзерби. По итогам встречи победитель не был выявлен: первый тайм остался за Марселем (Мбемба и Верету отличились в течение двух минут), а вот после перерыва на поле хозяйничал уже Брайтон – Грос и Жоао Педро принесли "чайкам" ничью.
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Как информирует Opta, Брайтон стал первой командой АПЛ с 1999 года, которая забила минимум 20 и пропустила минимум 20 мячей в первых 10 играх сезона во всех турнирах. Последний раз такой трюк в сезоне 1999/2000 проворачивал Ньюкасл. Под руководством Де Дзерби "бело-синие" забили 23 мяча и пропустили 20.