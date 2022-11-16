Крістофер Нкунку отримав по лівій нозі на останньому тренуванні.

Нападник РБ Лейпциг та збірної Франції Крістофер Нкунку отримав травму на останньому тренуванні збірної Франції після зіткнення з півзахисником Едуардо Камавінга. Про це повідомляє RMC Sport.

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Камавінга "проїхався" по лівій нозі Нкунку, і у вівторок увечері Крістофер мав пройти медичне обстеження, щоб визначити характер проблеми. Повідомляється, що він залишив тренувальне поле, накульгуючи.

Нагадаємо, що Нкунку забив переможний м'яч у ворота Шахтаря у матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (4:0).

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