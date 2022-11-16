Камавінга травмував ката Шахтаря на тренуванні збірної Франції
Крістофер Нкунку отримав по лівій нозі на останньому тренуванні.
Нападник РБ Лейпциг та збірної Франції Крістофер Нкунку отримав травму на останньому тренуванні збірної Франції після зіткнення з півзахисником Едуардо Камавінга. Про це повідомляє RMC Sport.
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Камавінга "проїхався" по лівій нозі Нкунку, і у вівторок увечері Крістофер мав пройти медичне обстеження, щоб визначити характер проблеми. Повідомляється, що він залишив тренувальне поле, накульгуючи.
Нагадаємо, що Нкунку забив переможний м'яч у ворота Шахтаря у матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (4:0).
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