Камавинга травмировал палача Шахтёра на тренировке сборной Франции
Кристофер Нкунку получил по левой ноге на последней тренировке.
Нападающий РБ Лейпциг и сборной Франции Кристофер Нкунку получил травму на последней тренировке сборной Франции после столкновения с полузащитником Эдуардо Камавинга. Об этом информирует RMC Sport.
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Камавинга "проехался" по левой ноге Нкунку, и во вторник вечером Кристофер должен был пройти медицинское обследование, чтобы определить характер проблемы. Сообщается, что он покинул тренировочное поле, хромая.
Напомним, что Нкунку забил победный мяч в ворота Шахтёра в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:0).
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