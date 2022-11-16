Кристофер Нкунку получил по левой ноге на последней тренировке.

Нападающий РБ Лейпциг и сборной Франции Кристофер Нкунку получил травму на последней тренировке сборной Франции после столкновения с полузащитником Эдуардо Камавинга. Об этом информирует RMC Sport.

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Камавинга "проехался" по левой ноге Нкунку, и во вторник вечером Кристофер должен был пройти медицинское обследование, чтобы определить характер проблемы. Сообщается, что он покинул тренировочное поле, хромая.

Напомним, что Нкунку забил победный мяч в ворота Шахтёра в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:0).

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