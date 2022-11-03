Крістофер Нкунку заздалегідь привітав свого сина з днем ​​народження ефектним святкуванням забитого м'яча.

Нападник РБ Лейпциг Крістофер Нкунку пояснив, чому відзначив гол у ворота донецького Шахтаря за допомогою надувної кульки. На 10-й хвилині матчу у Варшаві Нкунку забив м'яч і дістав з-під щитка на правій нозі надувну кулю, надувши її.

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Після матчу 24-річний футболіст пояснив це святкування. "Цей жест був для мого сина, йому подобаються надувні кульки", – наводить портал RB Live слова форварда.

Видання зазначає, що свій третій день народження син Нкунку відзначатиме лише у грудні.

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