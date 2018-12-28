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Калюжний: На матчі Металіста 1925 ходять більше людей, ніж на ігри деяких команд УПЛ

19:36 52 Читать на русском
Калюжний: На матчі Металіста 1925 ходять більше людей, ніж на ігри деяких команд УПЛ
Іван Калюжний / ФК Металіст 1925

Півзахисник Металіста 1925 Іван Калюжний прокоментував ситуацію з відвідуваністю на матчах своєї команди.

"Я радий, що зараз граю вдома, у нас зібрався хороший колектив, де всі один одного підтримують і намагаються злагоджено виконувати поставлені завдання.

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Ми, хоч і в Першій лізі граємо, але на матч приходить більше людей, ніж на ігри деяких команд в Прем'єр-Лізі. Вболівальник – це наш 12 гравець.

Наші досягнення - це загальний результат. Спасибі нашим керівникам, що в такий нелегкий час для харківського футболу вони створили команду, вони мотивують нас і ми з кожним днем ​​прогресуємо", – цитує Калюжного guberniya.net.

"Запрошували у Шахтар, а мені хотілося у Динамо". Матеус – про життя у Китаї і Коломойського, який поховав Дніпро

Теги
Іван Калюжний Іван Калюжний Перша ліга Металіст 1925 Металіст 1925
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