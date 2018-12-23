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Металіст 1925 підписав першого зимового новачка

06:00 0 Читать на русском
Металіст 1925 підписав першого зимового новачка
Владислав Кравченко / Фото: соцмережі

Харківський Металіст 1925 підсилився захисником. Клуб підписав Владислава Кравченка.

ФК Металіст 1925 підписав контракт з першим зимовим новачком. Гравцем команди став 25-річний захисник Владислав Кравченко, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Останнім клубом Кравченка була луцька Волинь, в складі якої він зіграв 12 поєдинків. Основна позиція – лівий захисник. В Металісті 1925 буде виступати під 5-м номером.

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Перша ліга Трансфери Металіст 1925 Металіст 1925
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