Чемпіонат Німеччини 2020/21, 7-й тур

Кальярі – Сампдорія – 2:0

Голи: Жоао Педро, 48 (пен), Нандес, 69

Вилучення: Ауджелло, 40

Беневенто – Спеція – початок о 19:00

Парма – Фіорентина – початок о 21:45

Суботню програму туру відкривав поєдинок між Кальярі та Сампдорією. Генуезці не знали поразок в чотирьох матчах поспіль, вигравши три з них, але на Сардинії справи у них не пішли – в першому таймі голів не було, а на 40-й хвилині Ауджелло ще й залишив гостей у меншості.

Острів'яни по перерві швидко реалізували перевагу: на 48-й хвилині Жоао Педро відкрив рахунок з пенальті, на 69-й Нандес переграв захисника й реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером, а на 78-й Соттіл замкнув простріл з правого флангу точним ударом в ближній кут – останній гол скасували через офсайд, але перші два зарахували. Сампдорія нічим відповісти не змогла. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Кальярі з рахунком 2:0.

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