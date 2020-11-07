Кальярі в рідних стінах впевнено переграв Сампдорію
В рамках 7-го туру італійської Серії А Сампдорія без шансів програла Кальярі.
Чемпіонат Німеччини 2020/21, 7-й тур
Кальярі – Сампдорія – 2:0
Голи: Жоао Педро, 48 (пен), Нандес, 69
Вилучення: Ауджелло, 40
Беневенто – Спеція – початок о 19:00
Парма – Фіорентина – початок о 21:45
Суботню програму туру відкривав поєдинок між Кальярі та Сампдорією. Генуезці не знали поразок в чотирьох матчах поспіль, вигравши три з них, але на Сардинії справи у них не пішли – в першому таймі голів не було, а на 40-й хвилині Ауджелло ще й залишив гостей у меншості.
Острів'яни по перерві швидко реалізували перевагу: на 48-й хвилині Жоао Педро відкрив рахунок з пенальті, на 69-й Нандес переграв захисника й реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером, а на 78-й Соттіл замкнув простріл з правого флангу точним ударом в ближній кут – останній гол скасували через офсайд, але перші два зарахували. Сампдорія нічим відповісти не змогла. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Кальярі з рахунком 2:0.