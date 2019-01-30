Кальярі узгодив трансфер Десподова, яким цікавилось Динамо

Форвард ЦСКА Софія Кіріл Десподов, який цікавив Динамо, близький до переходу в Кальярі.

Кальярі в кроці від завершення трансферу болгарського нападника Кіріла Десподова, повідомляє Sky Sport Italia.

Форвард, якого хотіло Динамо, здійснив шокуючий фол проти зірки ПСЖ – "він міг завершити його кар'єру", а VAR провалився

Італійці узгодили перехід з ЦСКА Софія, залишилось домовитись із самим гравцем про особистий контракт.

Раніше у нападнику було зацікавлене київське Динамо, але "біло-сині" у підсумку підписали Франа Соля.