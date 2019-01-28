Форвард, якого хотіло Динамо, здійснив шокуючий фол проти зірки ПСЖ – "він міг завершити його кар'єру", а VAR провалився

Форвард Ренна Мбайє Ньянг збурив усю Францію своїм фолом проти 22-річного захисника збірної Німеччини та Парі Сен-Жермен Тільйо Керера.

Чорний період для Томаса Тухеля в Парижі. ПСЖ втрачає Неймара, якому навіть диво не дозволить зіграти проти Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів, травмований Марко Верратті (італієць хоча б не так серйозно, але також ризикує пропустити 1/8 фіналу). А тут ще й новий жахливий фол проти важливого виконавця. Керер, який влітку прийшов із Шальке за 37 мільйонів євро і забив за собою спочатку місце в центрі, а потім на правому фланзі захисту (цікавий факт – німець привіз аж 4 пенальті з 10-и командних у парижан за сезон 2018/19), став жертвою брутальної витівки Ньянга, якого могло підписати Динамо Київ півроку тому.

Сенегальський форвард прямою ногою влетів у щиколотку гравця, що увірвався в основу національної збірної Німеччини. Тільйо ледь вийшов живим з цієї історії, а суддя виписав Мбайє лише жовту картку. Чому нападник Ренна відбувся так легко, не зрозумів ніхто. Тим паче, що у французькій Лізі 1 уже ввели VAR. Відеоасистент рефері підказав, що цей епізод треба ще раз переглянути за допомогою повторів. І що б ви думали? Арбітр не змінив свого рішення! "Гріш ціна VAR, якщо судять такі некомпетентні судді", – обурюються вболівальники в мережі.

? Así fue la entrada de Mbaye Niang, jugador del @staderennais, a Thilo Kehrer, jugador del @PSG_inside



‍♂ A pesar de revisar la jugada en el VAR, no le expulsaron



Tanto el árbitro como el jugador se han disculpado



@PSG_espanolpic.twitter.com/JFuCWZa87S — El Partidazo de COPE (@partidazocope) 28 січня 2019 р.

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Наставник ПСЖ також не стримував гніву. У ході матчу з Ренном він навіть вилаявся, порадивши арбітрам "взяти їхнє лайно собі додому". Згодом Томас продовжив свою тираду після гри: "Якщо це пенальті, це не пенальті. Якщо це червона картка, це не червона. Більше немає сенсу дивитись на VAR, навіщо він нам? Навіщо? Це просто смішно".

Tuchel, Cavani et Henrique en colère contra l’arbitrage de #PSG - Rennes.

« Rentrez chez vous. Prenez leur merde (la VAR) et rendez-leur ! Ce n’est plus la peine de regarder la VAR, c’est ridicule. » #PSGSRC (@jplusun) pic.twitter.com/akIcP2HkoK — PSG Society (@PSGsociety) 27 січня 2019 р.

Захисник Парі Сен-Жермен Преснель Кімпембе шокований тим, що рефері Карім Абед не змінив свого рішення, і закликає покарати його: "Ми всі знаємо, що такий підкат міг завершити кар'єру Керера. Найгірше, що суддя переглянув повтор і нічого не змінилось. Я пропускав 3 матчі за меншу провину, але визнав свою помилку. Не хочу говорити нічого поганого, але думаю, що суддів треба також карати за помилки, як карають нас, футболістів".

Керер на диво зберіг свої ноги цілими і навіть дограв матч до кінця. Уже після гри рефері визнав свою помилку: "Я помилився двічі. Спочатку, коли виписав тільки попередження, а потім, коли переглянув відеоповтори. Мені не вистачило чіткості та холоднокровності. Я повинен був вилучати гравця Ренна. Добре, що Керер не сильно постраждав".

Попросив вибачення і Ньянг, який виправдовує свої дії тим, що просто не встиг розрахувати час і зіграти коректніше: "Я не хотів тебе скривдити. Добре, що з тобою нічого не сталось. Мені все ще хочеться попросити вибачення в Керера і ПСЖ".

Tacle mal maîtrisé ! Aucune intention de te faire mal, heureux de ne pas t’avoir blessé !!! @KehrerThilo belle fin de saison et encore désolé [email protected]_inside pic.twitter.com/I3lG2g8dvT — M'Baye Niang (@MBaye9Niang) 27 січня 2019 р.

Команда Тухеля має колосальний відрив у чемпіонаті Франції (13 очок, плюс на 2 матчі менше зіграно), але з тривогою очікує двобоїв проти МЮ в ЛЧ. Позиції в центрі поля та нападі потребують підсилення через останні події, а тут ще й на тих зірок, які здорові, влаштовують справжнє полювання.

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"Мені потрібні трансфери, у нас залишилось всього декілька днів. Паредес ще не тут, але вже мав прибути. Я чекав його кілька днів, щодня перевіряючи, чи не приїхав бува він. Дивився в душових, роздягальні і на масажному столі – його все ще немає. Я також сподіваюся на підписання ще одного півзахисника, але нам потрібно почати хоча б з одного", – не приховував своєї фірмової іронії німецький тренер.

"Щось схоже вже було влітку. Та зараз це ще серйозніше у зв'язку з травмами Верратті та Неймара. Нам бракує гравців у півзахисті. Я стурбований, ми не спроможні на диво. Ситуація з Неймаром, можливо, змушує нас навіть шукати атакувального гравця. Цей клуб має свої завдання. Щоб їх виконати, нам потрібні новачки", – Тухель, вочевидь, натякає і на ситуацію з Рабйо, який опинився в дублі через небажання підписувати новий контракт з ПСЖ. Щоправда після трансферу де Йонга в Барселону малоймовірно, що ще й Адрієн опиниться в Каталонії. А тому тренер сподівається, що конфлікт керівництва і гравця вщухне.